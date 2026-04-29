Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 16,3 тыс. человек
Свыше 16 300 человек прошли обучение в школах сахарного диабета Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Школы работают бесплатно, занятия есть как для взрослых, так и для детей.
«Сахарный диабет требует от пациента не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм. Без должного контроля болезнь грозит тяжелыми осложнениями. Уроки в наших школах — это практическая помощь, поддержка и обучение жизни с заболеванием», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Всего в Московской области работают 145 школ сахарного диабета для взрослых и 32 — для детей. Направление пациенту должен дать лечащий врач.