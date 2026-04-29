Достижения.рф

Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 16,3 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 16 300 человек прошли обучение в школах сахарного диабета Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.



Школы работают бесплатно, занятия есть как для взрослых, так и для детей.

«Сахарный диабет требует от пациента не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм. Без должного контроля болезнь грозит тяжелыми осложнениями. Уроки в наших школах — это практическая помощь, поддержка и обучение жизни с заболеванием», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Всего в Московской области работают 145 школ сахарного диабета для взрослых и 32 — для детей. Направление пациенту должен дать лечащий врач.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0