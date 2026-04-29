В Подмосковье подали более тысячи заявок на выплаты на техсредства реабилитации

29 апреля 2026, 11:48

Свыше тысячи заявок на получение выплаты для приобретения технических средств реабилитации подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Выплата предоставляется людям с первой, второй и третьей группами инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Доступная среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться, заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты для перечисления средств», — говорится в сообщении.