Золотую медаль завоевал подмосковный самбист Савелий Солдатенков на чемпионате Европы в Тбилиси

Золото завоевал подмосковный самбист Солдатенков на чемпионате Европы в Тбилиси

Савелий Солдатенков (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья)

Представитель Московской области Савелий Солдатенков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







Спортсмен из Подмосковья выступал в боевом самбо в категории свыше 98 килограммов. В финале Савелий Солдатенков из спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам в Королёве победил украинского самбиста Егора Леонова. Бронзовую медаль в этой весовой категории завоевал Мхитар Темурян из Армении.



В первый день соревнований российские самбисты завоевали 11 наград: шесть золотых, три серебряные и две бронзовые. Ранее женская сборная России выиграла три золотые и одну серебряную медаль.



Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Тбилиси с 16 по 17 мая 2026 года. В турнире примут участие более 300 спортсменов из различных европейских стран.



