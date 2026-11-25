Красногорск лидирует по числу компаний в программировании и кинематографе
Красногорск стал первым по количеству компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, а также по числу предприятий, работающих в сфере кино, телевидения и создания фильмов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. Зиновьева рассказала о предприятиях региона, представляющих приоритетные направления в сфере креативных индустрий.
«Если говорить о компаниях, специализирующихся на создании софта, то таких в Красногорске – более 670. На втором месте – Одинцовский городской округ, где таких предприятий более 660. Тройку лидеров замыкает Балашиха – там работают почти 660 предприятий», – отметила зампред.По её словам, в Красногорске также зарегистрировано больше всего подмосковных компаний из сегмента кино, телевидения и фильмов – почти 290. На втором месте – вновь Одинцовский городско округ (более 275 компаний), на третьем – Химки (свыше 240).
Екатерина Зиновьева напомнила, что создание программного обеспечения, производство кино и фильмов относятся в приоритетным направлениям деятельности компаний креативных индустрий. В эту группу также входят гастрономия, мода и ювелирное дело, народный промыслы и ремёсла.