25 ноября 2026, 10:34

оригинал Фото: istockphoto / Tippapatt

Красногорск стал первым по количеству компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, а также по числу предприятий, работающих в сфере кино, телевидения и создания фильмов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она выступила на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. Зиновьева рассказала о предприятиях региона, представляющих приоритетные направления в сфере креативных индустрий.

«Если говорить о компаниях, специализирующихся на создании софта, то таких в Красногорске – более 670. На втором месте – Одинцовский городской округ, где таких предприятий более 660. Тройку лидеров замыкает Балашиха – там работают почти 660 предприятий», – отметила зампред.