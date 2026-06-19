Красногорск на три дня станет театральной столицей Московской области
В Красногорске 25-27 июня состоится XI областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль объединит театральные коллективы, режиссёров, актёров, хореографов, педагогов, уличных артистов, инклюзивные творческие проекты и зрителей. Площадками его проведения станут ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», «Зелёный театр» Городского парка и Живописная набережная Павшинской поймы.
Свои постановки представят коллективы из Москвы, Коврова, Тулы, Архангельска, Тамбова, Кирова, Курска Красногорска, Гусь-Хрустального и многих подмосковных городов.
В этом году участниками станут детские и молодёжные театральные студии, народные и образцовые коллективы, любительские театры, музыкально-драматические студии, театры танца, кукольные коллективы, инклюзивные театральные проекты. Социально значимой частью фестиваля станет участие инклюзивного театра-студии «Школа особенных моделей» НКО «Большие люди малых городов». Коллектив представит уличные пластические спектакли.
На фестивале состоится показ спектакля «Осколки памяти» театра «Подтекст» школы № 1164 – победителя главного конкурса школьных театров Москвы прошлого года. В постановке дети рассказывают историю московского педагога, лауреата премии «Учитель года России», победителя премии «Знание» Геннадия Старунова. Он по велению сердца ушёл защищать Родину и погиб на фронте в свой день рождения.
Оценивать конкурсные работы будут признанные мастера театрального, педагогического и сценического искусства.
В заключительный день фестиваля на Живописной набережной Павшинской поймы развернётся настоящий «Балаган», посвященный фольклорной драматургии, народным гуляниям, уличному театру, скоморошьей традиции, кукольным представлениям и живому общению с гостями. Более 400 участников представят уличные показы, театрализованные выступления.
После этого состоятся объявление результатов, церемония награждения и праздничное карнавальное шествие с участием конкурсантов. Завершится фестиваль самым большим в России ручейком с участием гостей и жителей, а также вручением наград.
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