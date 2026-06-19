Красногорск на три дня станет театральной столицей Московской области

19 июня 2026, 18:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске 25-27 июня состоится XI областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.