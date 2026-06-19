Студентка из Красногорска помогла поймать курьера телефонных мошенников

19 июня 2026, 16:10

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Телефонные мошенники попытались выманить миллион рублей у 19-летней студентки из Красногорска, но она вовремя обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонил на мобильный неизвестный, представился работником службы по доставке цветов и попросил продиктовать код из смс — якобы для подтверждения заказа. После этого разговор прервался, а в мессенджер пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». Там же был указан телефон техподдержки.





«Студентка набрала этот номер, и ответивший мужчина сказал, что от её имени перевели деньги разыскиваемому террористу и что теперь она соучастница преступления. В тот же день девушке позвонили якобы из Минцифры и ФСБ и велели передать «для проверки» все имеющиеся у неё деньги», — говорится в сообщении.