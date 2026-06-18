Подмосковный арбитраж защитил бюджет Красногорска от претензий управляющей компании
Арбитражный суд Московской области отказал управляющей компании ООО «УК НТК» во взыскании с администрации городского округа Красногорск более 3,4 млн рублей убытков. Истец пытался переложить их на муниципалитет, когда его самого привлекли к ответственности за залив квартир, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Как установил суд, в феврале 2024 года залило жилые помещения в многоквартирном доме в посёлке дачного хозяйства Архангельское. Красногорский городской суд удовлетворил иск граждан к управляющей компании и взыскал с неё ущерб. Однако ООО «УК НТК» посчитало, что его вины в этом нет, и обратилось в арбитраж с требованием взыскать выплаченную сумму с администрации. При этом организация ссылалась на то, что администрация якобы несвоевременно включила ремонт кровли в план капремонта.
«Изучив материалы дела, суд не нашёл оснований для удовлетворения иска. Вина управляющей компании в причинении ущерба жильцам уже была установлена вступившим в силу судебным актом по гражданскому делу. Мособлсуд, рассматривая дело в качестве апелляционной инстанции, прямо указал, что даже при необходимости проведения капремонта крыши управляющая организация не освобождается от обязанности исполнять обязательства по текущему содержанию и ремонту общедомового имущества до проведения работ», – рассказали в пресс-службе.Арбитражный суд Московской области также установил, что администрация Красногорска действовала добросовестно.
«Получив обращение управляющей компании в декабре 2021 года, она вовремя направила заявку в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Ремонт кровли включили в краткосрочный план региональной программы капремонта. В 2024 году ремонт кровли в доме был проведён. Таким образом, бездействие со стороны администрации отсутствовало», – добавили в пресс-службе.Напротив, как указал суд, именно управляющая компания, зная об аварийном состоянии кровли, не провела текущий ремонт и не устранила протечки. Это и стало причиной причинения ущерба имуществу граждан.
Как отметили в Арбитражном суде Московской области, это решение имеет важное значение для защиты бюджетных средств и показывает последовательную позицию суда. Обязанности управляющих компаний по содержанию общего имущества многоквартирных домов не могут быть переложены на муниципалитеты при отсутствии бездействия с их стороны.