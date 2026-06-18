Подмосковный арбитраж защитил бюджет Красногорска от претензий управляющей компании

18 июня 2026, 20:09

оригинал Фото: istockphoto / dlccar

Арбитражный суд Московской области отказал управляющей компании ООО «УК НТК» во взыскании с администрации городского округа Красногорск более 3,4 млн рублей убытков. Истец пытался переложить их на муниципалитет, когда его самого привлекли к ответственности за залив квартир, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.





Как установил суд, в феврале 2024 года залило жилые помещения в многоквартирном доме в посёлке дачного хозяйства Архангельское. Красногорский городской суд удовлетворил иск граждан к управляющей компании и взыскал с неё ущерб. Однако ООО «УК НТК» посчитало, что его вины в этом нет, и обратилось в арбитраж с требованием взыскать выплаченную сумму с администрации. При этом организация ссылалась на то, что администрация якобы несвоевременно включила ремонт кровли в план капремонта.

«Изучив материалы дела, суд не нашёл оснований для удовлетворения иска. Вина управляющей компании в причинении ущерба жильцам уже была установлена вступившим в силу судебным актом по гражданскому делу. Мособлсуд, рассматривая дело в качестве апелляционной инстанции, прямо указал, что даже при необходимости проведения капремонта крыши управляющая организация не освобождается от обязанности исполнять обязательства по текущему содержанию и ремонту общедомового имущества до проведения работ», – рассказали в пресс-службе.

«Получив обращение управляющей компании в декабре 2021 года, она вовремя направила заявку в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Ремонт кровли включили в краткосрочный план региональной программы капремонта. В 2024 году ремонт кровли в доме был проведён. Таким образом, бездействие со стороны администрации отсутствовало», – добавили в пресс-службе.