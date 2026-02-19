Красногорск в выходные примет финал сезона по мотогонкам на льду

19 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, на стадионе «Зоркий» в Красногорске состоится суперфинал чемпионата России по гонкам на льду. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.