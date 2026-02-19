Достижения.рф

Красногорск в выходные примет финал сезона по мотогонкам на льду

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, на стадионе «Зоркий» в Красногорске состоится суперфинал чемпионата России по гонкам на льду. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.



На ледовом треке за звание лучших поборются сильнейшие мотогонщики страны. Уверенно идёт к защите титула Никита Богданов из Уфы. На счету действующего чемпиона – 112 очков.

Вице-чемпион прошлого сезона Дмитрий Хомицевич из Каменск-Уральского заработал уже 95 очков.

А Иван Гаврилов после яркой победы на домашнем льду закрепился на третьей строчке общего зачёта с 85 очками.

21 февраля гонки начнутся в 16 часов, а 22 февраля – в 13:00.

Билеты можно купить на сайте.

