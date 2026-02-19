Красногорск в выходные примет финал сезона по мотогонкам на льду
В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, на стадионе «Зоркий» в Красногорске состоится суперфинал чемпионата России по гонкам на льду. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На ледовом треке за звание лучших поборются сильнейшие мотогонщики страны. Уверенно идёт к защите титула Никита Богданов из Уфы. На счету действующего чемпиона – 112 очков.
Вице-чемпион прошлого сезона Дмитрий Хомицевич из Каменск-Уральского заработал уже 95 очков.
А Иван Гаврилов после яркой победы на домашнем льду закрепился на третьей строчке общего зачёта с 85 очками.
21 февраля гонки начнутся в 16 часов, а 22 февраля – в 13:00.
Билеты можно купить на сайте.
Читайте также: