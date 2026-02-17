Подмосковные боксёры выиграли 13 медалей на всероссийских соревнованиях

17 февраля 2026, 10:12

Шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XXXVI всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин 19-40 лет памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера России Александра Дмитриевича Щедеркина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Люберцах.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Андрей Воеводин из Дзержинского, выступавший в весовой категории 92 килограмма, Михаил Усов из Подольска (весовая категория 86 килограммов), Сергей Оганисян из Люберец (весовая категория 80 кг), Константин Опольский из Ногинска (весовая категория 60 кг), Фикрат Мухаметзянов из Раменского (весовая категория 54 кг) и Володя Мнацаканян из Ногинска (весовая категория 51 кг)», — говорится в сообщении.