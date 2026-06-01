Красногорская больница выиграла суд по авторским правам из-за использования фотографии клеща

Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Ю1» в удовлетворении требований к ГБУЗ МО «Красногорская больница» о взыскании 166 666 рублей компенсации за нарушение авторских прав при использовании фотографии клеща на официальном сайте медучреждения. Истец ссылался на договор доверительного управления исключительными правами на фото и утверждал, что ему принадлежат права на изображение «Клещ в пробирке».