Красногорская больница выиграла суд по авторским правам из-за использования фотографии клеща
Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Ю1» в удовлетворении требований к ГБУЗ МО «Красногорская больница» о взыскании 166 666 рублей компенсации за нарушение авторских прав при использовании фотографии клеща на официальном сайте медучреждения. Истец ссылался на договор доверительного управления исключительными правами на фото и утверждал, что ему принадлежат права на изображение «Клещ в пробирке».
Поводом для разбирательства послужило размещение на странице больницы, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с энцефалитом, изображения клеща. Иллюстрация использовалась исключительно для наглядного информирования граждан об опасности укусов и необходимости профилактики — без какой-либо рекламы или коммерческой цели. Сразу после получения претензии снимок удалили.
Суд не нашел в материалах дела доказательств использования самой истцовой компанией спорной фотографии, а также документов, подтверждающих стоимость правомерного использования именно этого произведения. Представленные лицензионные договоры относились к другим снимкам и не могли служить базой для расчета компенсации.
Инстанция также приняла во внимание массовый характер исковой деятельности ООО «Ю1». С 2025 года по май 2026-го общество подало около тысячи аналогичных требований о взыскании компенсаций за нарушение авторских прав.
Принимая во внимание, что ответчиком выступает бюджетное медицинское учреждение, финансируемое из бюджета и не извлекающее прибыли, совокупность обстоятельств расценили как свидетельствующую о недобросовестности истца. Действия ООО «Ю1» квалифицировали как злоупотребление правом, направленное не на реальную защиту авторских прав, а на получение необоснованной выгоды за счет средств, предназначенных для оказания медицинской помощи. Вынесенное решение показывает, что суды учитывают общественно полезный характер просветительской работы медучреждений по вопросам здоровья и одновременно критически относятся к попыткам предъявлять бюджетным организациям необоснованные претензии под видом защиты авторских прав.
