Экстремистские комментарии кончились для россиянки судом
В Белгородской области перед судом предстанет 58-летняя местная жительница, обвиняемая в публичных призывах к экстремизму и терроризму. В отношении женщины возбудили уголовные дела, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в марте 2024 года и апреле 2025 года обвиняемая размещала в интернете комментарии, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности. Противоправные действия женщины выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело передали в суд. Инстанция рассмотрит его по существу.
Ранее сообщалось, что подростков из Тулы осудят за убийство и создание экстремистского сообщества. К некоторым фигурантам применят профилактические меры.
