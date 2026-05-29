Жителя Томской области осудили на пять лет за оправдание терактов в Telegram
В Новосибирске Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области к пяти годам колонии общего режима за комментарии в Telegram с оправданием терактов в России. Об этом сообщает УФСБ по Томской области.
Суд признал мужчину 1988 года рождения виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Кроме срока, ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов.
По информации ведомства, мужчина публиковал в иностранном мессенджере Telegram комментарии с оправданием терактов на объектах транспортной инфраструктуры России. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Томской области.
Ранее стало известно, что суд в Нижнем Тагиле приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство незнакомой женщины.
