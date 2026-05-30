Суд в Москве приговорил россиянку с гражданством США к сроку за ввоз пистолета
Солнцевский районный суд Москвы приговорил россиянку с гражданством США к реальному сроку за незаконный ввоз оружия. Об этом сообщает «МК».
Женщина, которая прибыла рейсом из Стамбула в аэропорт Внуково, прилетела с несколькими чемоданами и ручной кладью. Во время досмотра в одном из чемоданов сотрудники нашли пистолет «Кольт Комбат Коммандер» калибра .45 и три пустых магазина.
Кроме того, у пассажирки изъяли документы и чек на крупную сумму. Первоначально её отпустили, но позже вызвали на допрос, после чего задержали. Обвиняемая пояснила, что оружие принадлежало её умершему супругу — ветерану из США.
Она привезла пистолет как память о муже, планируя вернуться на родину после многих лет жизни за границей. Женщина заявила, что не знала о необходимости специальных разрешений для ввоза оружия в Россию. Суд назначил ей 3 года и 3 месяца колонии общего режима.
