Красногорская пенсионерка потеряла 3,5 млн рублей из-за объявления о продаже вещей

27 июля 2026, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Красногорские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки более 3,5 миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть Красногорского отдела полиции поступило заявление от 78-летней местной жительницы о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила в 3,5 млн рублей.

«Пенсионерка разместила на платформе бесплатных объявлений информацию о продаже личных вещей. После этого она получила сообщение со ссылкой, перейдя по которой, попала на сайт с указанием того, что на неё оформлена доверенность. Неизвестные просили женщину позвонить по специальному номеру телефона», – пояснила Петрова.

«При передаче муляжа очередной партии денег сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 19-летнего уроженца одной из республик Средней Азии. Как выяснилось, он исполнял в преступной схеме роль курьера», – добавила Петрова.