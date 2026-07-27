Красногорская пенсионерка потеряла 3,5 млн рублей из-за объявления о продаже вещей
Красногорские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки более 3,5 миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть Красногорского отдела полиции поступило заявление от 78-летней местной жительницы о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила в 3,5 млн рублей.
«Пенсионерка разместила на платформе бесплатных объявлений информацию о продаже личных вещей. После этого она получила сообщение со ссылкой, перейдя по которой, попала на сайт с указанием того, что на неё оформлена доверенность. Неизвестные просили женщину позвонить по специальному номеру телефона», – пояснила Петрова.Сделав это, женщина связалась с мнимыми сотрудниками Росфинмониторинга. Те убедили её передать сбережения третьим лицам.
В течение двух недель пожилая женщина внесла средства на указанные аферистами счета и передала нескольким посыльным. Поняв, что её обманывают, они пошла в полицию. Дальнейшее общение со злоумышленниками проходило под контролем оперативников.
«При передаче муляжа очередной партии денег сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 19-летнего уроженца одной из республик Средней Азии. Как выяснилось, он исполнял в преступной схеме роль курьера», – добавила Петрова.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигуранта заключили под стражу. Сейчас полицейские ищут соучастников задержанного и проверяют его причастность к аналогичным эпизодам.