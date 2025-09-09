В Красногорске задержали риелтора-мошенницу
Полиция Красногорска задержала 46-летнюю местную жительницу, работающую в агентстве недвижимости, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление подала жительница балашихинского микрорайона Железнодорожный.
«Потерпевшая рассказала, что подозреваемая предложила ей помочь приобрести недвижимость и оформить ипотечный кредит без первоначального взноса. На эти цели она забрала у потерпевшей более 160 тысяч рублей и скрылась», — говорится в сообщении.Задержанная рассказала, что потратила полученные деньги на личные нужды. Против женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.