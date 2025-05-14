Красногорские долголеты посетили памятные места в дни Юбилея Победы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Участники клуба «Активное долголетие» из Нахабина отправились на экскурсию по памятным боевым местам по случаю 80-летия Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Поездку организовало руководство клуба при поддержке администрации муниципалитета. Маршрут проходил через мемориальные комплексы в населённых пунктах Нефедьево и Дубосеково.
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«Мы едем по памятным боевым местам как раз в майские дни, когда празднуется 80-летие Победы. Я ждала этой даты и несколько дней пребывала в предвкушении. И вот сегодня мы здесь», – поделилась впечатлениями член клуба «Активное долголетие» Елена Воробьёва.
«Эта экскурсия очень значима для меня лично и, думаю, для всего коллектива «Активного долголетия». Те места, куда мы сегодня поедем, имеют значение не только для Москвы, но и для всей страны. Здесь 28 панфиловцев остановили фашистскую орду», – подчеркнул член клуба Николай Кучеренко.Во время поездки участники не только посетили мемориальные комплексы, но и услышали увлекательный рассказ экскурсовода.
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Лора Луганская