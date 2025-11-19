Электрическая зубная щетка застряла в заднем проходе 19-летнего москвича
Электрическая зубная щетка застряла в заднем проходе 19-летнего москвича. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Молодой человек включил зубную щетку и использовал ее не по назначению. Насадка оторвалась и осталась у него в руке, а основная часть устройства застряла в заднем проходе. В течение часа прибор продолжал вибрировать.
Сначала парень пытался самостоятельно извлечь щетку, но безуспешно. Обратиться к семье или вызвать скорую помощь ему было стыдно. Однако, когда боль стала невыносимой, он все же решил рассказать о случившемся и вызвал экстренные службы.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего и вскоре извлекли застрявшее устройство. Щетка оказалась полностью заряженной и продолжала работать даже после извлечения.
Пациент отказался от дальнейшего пребывания в больнице. Состояние стабилизировали и его отправили домой. Теперь молодому человеку предстоит пройти курс лечения.
