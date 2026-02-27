Красногорские кадеты взяли награду областных соревнованиях по огневой подготовке

27 февраля 2026, 13:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Подмосковье провели первый Кубок регионального отделения Юнармии по огневой подготовке. Команда из Красногорска заняла третье место. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Турнир проходил в универсальном спортивном центре «Юность» в микрорайоне Климовск округа Подольск. В соревнованиях приняли участие 40 юнармейских и военно-патриотических команд из разных концов Подмосковья и даже из Калужской области.





«Для участников подготовили девять испытаний, включающих проверку их физической и теоретической подготовки. Ребята разбирали и собирали пистолет Макарова и автомат Калашникова, стреляли в лазерном тире, отвечали на вопросы по стрелковому оружию, преодолевали полосу препятствий и пробежали биатлонную дистанцию с огневыми рубежами», — говорится в сообщении.