Красногорские школьники посетили базу городской коммунальной службы
Экскурсию по базе муниципальной коммунальной службы Красногорска провели для восьмиклассников из местной школы №11. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее».
«Ребятам не только продемонстрировали коммунальную технику — трактора, погрузчики и автовышку, но и показали алгоритм работы, дали возможность погрузиться в профессии, которые необходимы, чтобы город был чистым и ухоженным: водитель, машинист, медик, механик и другие», — рассказал инженер по обеспечению безопасности дорожного движения МБУ «Красногорская городская служба» Геннадий Шумов.Школьники также осмотрели расположенное на территории базы современное общежитие.