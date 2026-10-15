Строительная готовность футбольной базы в Химках достигла 20%

15 октября 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Футбольную спортбазу строят в поселении Мышецкое округа Химки. В настоящее время работы выполнены на 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В состав базы войдут четыре футбольных поля с подогревом, три из которых с искусственным газоном и одно с натуральным, трибуна на 500 зрителей, спортзал, медицинский центр и жилой корпус на 160 мест для размещения спортсменов. У базы будет своя котельная, трансформаторная подстанция и водозаборный узел.





«Сейчас завершено устройство котлована и монтаж башенного крана. Продолжается бетонирование вертикальных конструкций первого блока, устройство фундаментной плиты основного корпуса и формирование свайного поля под вторым блоком. На площадке заняты 90 рабочих, используются 15 единиц техники», — говорится в сообщении.