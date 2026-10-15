Лидер подмосковных молодогвардейцев Алумянц стала депутатом Мособлдумы
Глава регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц получила вакантный мандат депутата Мособлдумы от фракции «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Мандат освободился, так как избранный в региональный парламент Александр Двойных стал сенатором от Московской области. По правилам, своё место в Мособлдуме он передал следующему кандидату из партийного списка.
«Диана Алумянц занимается общественной работой более десяти лет, а подмосковную «Молодую Гвардию» возглавляет уже три года. Под её руководством проводятся благотворительные акции, сбор гуманитарной помощи, различные образовательные программы и прочее», — говорится в сообщении.На предварительном голосовании «Единой России» Алумянц была в числе кандидатов от Серпухова и получила поддержку жителей.