Лидер подмосковных молодогвардейцев Алумянц стала депутатом Мособлдумы

15 октября 2026, 13:07

оригинал Диана Алумянц (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Глава регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц получила вакантный мандат депутата Мособлдумы от фракции «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Мандат освободился, так как избранный в региональный парламент Александр Двойных стал сенатором от Московской области. По правилам, своё место в Мособлдуме он передал следующему кандидату из партийного списка.





«Диана Алумянц занимается общественной работой более десяти лет, а подмосковную «Молодую Гвардию» возглавляет уже три года. Под её руководством проводятся благотворительные акции, сбор гуманитарной помощи, различные образовательные программы и прочее», — говорится в сообщении.