В Пушкине снесли три аварийных дома
Три многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
На улице Текстильщиков ликвидировали двухэтажный дом №8 площадью около 205 квадратных метров, на Озёрной улице — двухэтажный дом №15 корпус 1 площадью чуть больше 510 квадратных метров и на Речной улице — двухэтажный дом №1 площадью около 500 квадратных метров.
«В настоящее время здания снесены, а земельные участки, которые они занимали, расчистили от строительного мусора», — говорится в сообщении.Решение о том, как использовать освободившиеся территории, примет администрация округа.
Всего на территории Пушкинского округа выявили 410 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 267 проблемных объектов. Эта работа продолжается.