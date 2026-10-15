В Пушкине снесли три аварийных дома

15 октября 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





На улице Текстильщиков ликвидировали двухэтажный дом №8 площадью около 205 квадратных метров, на Озёрной улице — двухэтажный дом №15 корпус 1 площадью чуть больше 510 квадратных метров и на Речной улице — двухэтажный дом №1 площадью около 500 квадратных метров.





«В настоящее время здания снесены, а земельные участки, которые они занимали, расчистили от строительного мусора», — говорится в сообщении.