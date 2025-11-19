В Красногорске запустили проект по психологической поддержке женщин
Жительницы подмосковного Красногорска могут стать участницами проекта «Точка опоры». На занятия приглашаются женщины, испытывающие стресс, неуверенность, тревогу и другие проявления психологического дискомфорта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты бесплатно помогут понять себя и найти ответы на главные вопросы. Проект предусматривает восемь встреч для женщин, которые хотят справиться с перенапряжением и усталостью без лекарств, выйти из разрушающих отношений, стать увереннее и красивее.
Участницы будут встречаться два раза в неделю, слушать лекции и выполнять домашние задания. Их ждут три модуля – работа с телом, эмоциями, мышлением и привычками.
Первая встреча состоится 27 ноября в 19:00 в пресс-центре стадиона «Зоркий» по адресу: Красногорск, Пионерская, 31.
Записаться на курс и узнать его программу можно по телефону: +7 (926) 309-69-03.
