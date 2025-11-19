В Красногорске запустили проект по психологической поддержке женщин

19 ноября 2025, 18:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Жительницы подмосковного Красногорска могут стать участницами проекта «Точка опоры». На занятия приглашаются женщины, испытывающие стресс, неуверенность, тревогу и другие проявления психологического дискомфорта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.