Красногорские врачи избавили пациентку от боли в спине менее чем за полчаса
Врачи Красногорскую больницы за непродолжительное время вылечили женщину от боли в спине. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С жалобами на жгучие боли в грудной клетке к медикам обратилась 68-летняя пенсионерка. В ходе диагностики у нее был обнаружили перелом 12-го грудного позвонка. Травму вызвала возрастная ломкость костей.
Пациентке выполнили диочастотную денервацию фасеточных суставов. Сразу после оперативного лечения, которое длилось менее получаса, она отметила отсутствие болей.
«Радиочастотная денервация – это миниинвазивная нейрохирургическая операция, которая выполняется при лечении болей в спине. Через проколы сбоку от межпозвонковых суставов вводят иглы с электродами на концах. Через иглы подаётся ток малой частоты и стимулируются нервные окончания, находящихся в капсуле фасеточных суставов. В результате они «прижигаются», и боль проходит», – объяснил руководитель отделения по лечению хронических болевых синдромов Красногорской больницы Иван Портнягин.Процедура проводится в амбулаторных условиях. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.
В министерстве добавили, что пациентов с хроническими болевыми синдромами консультируют в новом отделении интервенционного лечения боли в поликлинике по адресу: ул. Карбышева, д. 4, каб. № 213 по направлению от лечащего врача по форме 057-у.
Записаться на приём можно по телефону +7 (925) 167-02-59. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.