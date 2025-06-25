Красногорские врачи избавили пациентку от боли в спине менее чем за полчаса

25 июня 2025, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорскую больницы за непродолжительное время вылечили женщину от боли в спине. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





С жалобами на жгучие боли в грудной клетке к медикам обратилась 68-летняя пенсионерка. В ходе диагностики у нее был обнаружили перелом 12-го грудного позвонка. Травму вызвала возрастная ломкость костей.



Пациентке выполнили диочастотную денервацию фасеточных суставов. Сразу после оперативного лечения, которое длилось менее получаса, она отметила отсутствие болей.

«Радиочастотная денервация – это миниинвазивная нейрохирургическая операция, которая выполняется при лечении болей в спине. Через проколы сбоку от межпозвонковых суставов вводят иглы с электродами на концах. Через иглы подаётся ток малой частоты и стимулируются нервные окончания, находящихся в капсуле фасеточных суставов. В результате они «прижигаются», и боль проходит», – объяснил руководитель отделения по лечению хронических болевых синдромов Красногорской больницы Иван Портнягин.