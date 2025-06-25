Подмосковные врачи удалили новорождённому гигантскую опухоль на челюсти — фото

25 июня 2025, 12:43

оригинал Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Огромное новообразование, сформировавшееся на верхней челюсти младенца ещё до рождения, удалили хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





Редкая патология — врождённый эпулис альвеолярного отростка верхней челюсти — была обнаружена у плода в ходе ультразвукового исследования. Из-за того, что опухоль могла помешать дыханию и кормлению, её было решено удалить сразу после появления малыша на свет. При рождении младенца размер новообразования составил 6 сантиметров.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Операция длилась час. Детские хирурги использовали микрохирургическую технику, что уменьшило травматизацию тканей и позволило минимизировать косметический дефект. Удаление опухоли позволило восстановить у младенца жизненно важную функцию сосания и глотания», — рассказала лечащий и оперирующий малыша врач отделения хирургии новорожденных МОЦОМДа Татьяна Шишкина.