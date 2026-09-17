Красногорские врачи извлекли из пищевода пациентки фрагмент зубного протеза

17 сентября 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской клинической больницы спасли женщину, случайно проглотившую деталь зубного протеза. Об инциденте сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В стационар срочно обратилась женщина с жалобами на резкую боль в груди и затруднение при глотании. Она рассказала, что во время завтрака случайно проглотила фрагмент пластикового зубного протеза. В ходе обследования врачи обнаружили его в верхней трети пищевода.

«Инородные тела в пищеводе могут привести к серьёзным осложнениям, в том числе к повреждению его стенки и воспалению в средостении. В таких случаях важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться протолкнуть предмет пищей или водой. С помощью эндоскопа мы извлекли фрагмент зубного протеза из пищевода. Процедура заняла около пяти минут», – рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской клинической больницы Юлия Шашкова.