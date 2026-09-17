В Подмосковье с начала года проверили на наркотики 50 000 подростков
Школьники и студенты Московской области имеют возможность пройти добровольное тестирование на употребление наркотиков и психотропных веществ. С начала года это сделали порядка 50 000 подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Тестирование проводят в образовательных учреждениях региона.
«Такие медосмотры имеют важное профилактическое значение. Они позволяют оценить масштаб проблемы употребления запрещённых веществ среди молодёжи и выявить случаи на раннем этапе. С начала года подобные осмотры в Подмосковье прошли почти 50 000 учащихся. Это на 3100 больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.Профилактические медосмотры проводят только специалисты наркологической службы. Для этого используют экспресс-анализаторы.
Сведения о результатах по каждому участнику не разглашаются. В случае положительного или сомнительного результата анализы повторно направляют в химико-токсикологическую лабораторию областного диспансера.
Если результат подтвердится, врач сообщит об этом родителю или несовершеннолетнему старше 15 лет, проведёт профилактическую беседу и пригласит в медицинскую организацию наркологического профиля для обследования.