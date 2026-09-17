В подмосковной деревне откопали две неразорвавшиеся авиабомбы

17 сентября 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Две авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны нашли на территории промзоны в районе деревни Люторецкое округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Боеприпасы обнаружили рабочие, занятые на строительстве дороги. Об опасной находке они сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«По указанному адресу немедленно выехали взрывотехники. Они определили, что снаряды являются 50-килограммовыми авиабомбами. Их обезвредили с соблюдением всех правил безопасности», — говорится в сообщении.