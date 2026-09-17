В подмосковной деревне откопали две неразорвавшиеся авиабомбы
Две авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны нашли на территории промзоны в районе деревни Люторецкое округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Боеприпасы обнаружили рабочие, занятые на строительстве дороги. Об опасной находке они сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«По указанному адресу немедленно выехали взрывотехники. Они определили, что снаряды являются 50-килограммовыми авиабомбами. Их обезвредили с соблюдением всех правил безопасности», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на территории Московской области нередко находят различные боеприпасы периода Великой Отечественной войны, и напомнили, что такие предметы крайне опасны, так как могут в любой момент сдетонировать. Их ни в коем случае нельзя трогать, переносить, прикрывать или закапывать. Следует сразу вызвать специалистов и отойти на безопасное расстояние.