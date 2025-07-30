Реабилитацию после болезни в 2025 году прошли около 60 тыс. жителей Подмосковья
Реабилитацию после перенесённой болезни с начала года прошли уже около 60 тыс. жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
«Для успешного восстановления после перенесённой болезни огромное значение имеет реабилитация. В Подмосковье для этого работают круглосуточные и дневные стационары – всего свыше 1 тыс. коек. Также функционируют амбулаторные отделения при поликлиниках. С начала года реабилитацию после болезней в регионе прошли почти 60 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Пройти реабилитацию могут пациенты, которые перенесли болезни сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также получившие травмы.
Как уточнили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё направит лечащий врач, если у пациента имеются медицинские показания.