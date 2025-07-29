В Детском центре спасли новорождённого с редким пороком сердца

29 июля 2025, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённого с редким пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику из перинатального центра Балашихи всего через два часа после рождения доставили младенца с транспозицией магистральных артерий. Это редкая аномалия, при которой главные сосуды сердца соединены неправильно. Патология была выявлена во время внутриутробного развития, поэтому команда врачей ДКЦ была готова оказать экстренную помощь.



Уже через 10 минут после рождения у ребёнка развилась острая дыхательная недостаточность, что потребовало срочной респираторной поддержки.

«Порок сердца требовал поэтапного вмешательства. Сначала мы провели баллонную септостомию по методу Рашкинда. Сделали небольшое отверстие в стенке между предсердиями, чтобы кровь могла смешиваться и направляться в нужные отделы сердца. Затем провели радикальную операцию по анатомической коррекции, которая позволила переместить магистральные сосуды в правильные места», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.