Врачи Домодедовской больницы провели 13 операций пациенту из Узбекистана
В Домодедовской больнице завершился сложный этап лечения пациента из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В июле молодого человека экстренно госпитализировали после серьёзного ДТП. У него диагностировали закрытую травму брюшной полости и перелом обеих голеней. Врачи оценили состояние пострадавшего как крайне тяжёлое и начали спасать его жизнь.
«За время пребывания в стационаре пациент перенёс 13 операций на органах брюшной полости, в том числе резекции, санации и наложение стом для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Особое внимание уделили борьбе с инфекционными осложнениями», – рассказал врач-хирург Сергей Оськин.Благодаря слаженной работе хирургов и реаниматологов удалось стабилизировать состояние пациента, который провёл в отделении интенсивной терапии более двух месяцев.
Затем его перевели в общехирургическое отделение, а потом по линии посольства Узбекистана направили на дальнейшее лечение на родину.
Как отметили в министерстве, этот случай стал ярким примером того, как работа многопрофильной команды врачей способна вернуть человека к жизни после тяжелейшей травмы.