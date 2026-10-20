Врачи Домодедовской больницы провели 13 операций пациенту из Узбекистана

20 октября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Домодедовской больнице завершился сложный этап лечения пациента из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В июле молодого человека экстренно госпитализировали после серьёзного ДТП. У него диагностировали закрытую травму брюшной полости и перелом обеих голеней. Врачи оценили состояние пострадавшего как крайне тяжёлое и начали спасать его жизнь.

«За время пребывания в стационаре пациент перенёс 13 операций на органах брюшной полости, в том числе резекции, санации и наложение стом для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Особое внимание уделили борьбе с инфекционными осложнениями», – рассказал врач-хирург Сергей Оськин.