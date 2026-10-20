Жителям Подмосковья объяснили необходимость прививок от гриппа и пневмококка
На протяжении всей жизни человек взаимодействует с агрессивной внешней средой. Одна из главных угроз – разнообразие бактерий пневмококка и вирусов гриппа, которые постоянно мутируют.
Единственное надёжное средство защиты от тяжёлых последствий заболеваний, вызываемых этими бактериями, – профилактические прививки. Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Чем опасны эти «соседи»? Список возможных проблем огромен. Это воспаление лёгких, менингит, отит и ОРЗ, осложнения на сердце и суставы и даже заражение крови Учёные классифицируют более 90 видов пневмококка в окружающей среде, а вирусы гриппа с каждым годом становятся всё изощреннее. Опасность грозит любому – от младенцев до пенсионеров. Поэтому необходима вакцинация», – подчеркнули в министерстве.Перед прививкой следует получить консультацию иммунолога-аллерголога. Пациент должен обсудить со специалистом необходимость вакцинации с учётом состояния здоровья, собрать информацию о противопоказаниях.
Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, в городских центрах вакцинопрофилактики, по месту работы или учёбы в рамках работы мобильных бригад, а в крупных городах – в мобильных прививочных пунктах.