Жителям Подмосковья объяснили необходимость прививок от гриппа и пневмококка

20 октября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На протяжении всей жизни человек взаимодействует с агрессивной внешней средой. Одна из главных угроз – разнообразие бактерий пневмококка и вирусов гриппа, которые постоянно мутируют.





Единственное надёжное средство защиты от тяжёлых последствий заболеваний, вызываемых этими бактериями, – профилактические прививки. Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Чем опасны эти «соседи»? Список возможных проблем огромен. Это воспаление лёгких, менингит, отит и ОРЗ, осложнения на сердце и суставы и даже заражение крови Учёные классифицируют более 90 видов пневмококка в окружающей среде, а вирусы гриппа с каждым годом становятся всё изощреннее. Опасность грозит любому – от младенцев до пенсионеров. Поэтому необходима вакцинация», – подчеркнули в министерстве.