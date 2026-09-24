Красногорские врачи спасли отравившуюся грибами пенсионерку

24 сентября 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской клинической больницы спасли жизнь женщины, отравившейся грибами. Об инциденте рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пожилую пациентку, страдавшую от многократной рвоты, диареи, озноба и слабости, доставила в стационар скорая помощь. Со слов родственников, они пытались помочь ей, но, когда не смогли разбудить утром, вызвали медиков.



В приёмном отделении пострадавшую осмотрели терапевт, реаниматолог и инфекционист. Врачи выяснили, что за четыре дня до госпитализации пенсионерка собрала большое количество груздей и опят, приготовила их и ела ежедневно, не убирая в холодильник.

«Клиническая картина указывала на тяжёлое отравление. Тщательный осмотр и анализ состояния позволили исключить острое нарушение мозгового кровообращения и отёк мозга. Несколько дней мы проводили пациентке инфузионную терапию для выведения токсинов и восполнения электролитного баланса», – рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Ерёменко.