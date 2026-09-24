Павлово-Посадский округ завершает подготовку к отопительному сезону
Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В Павлово-Посадском городском округе практически завершили подготовку к отопительному периоду 2026–2027 годов. За летние месяцы специалисты проверили оборудование, обновили коммунальные сети, а также подготовили к зиме жилые дома, социальные объекты и экстренные службы, сообщает пресс-служба администрации.
На сетях «Мособлводоканала» и «РСО Электрогорск» теплоэнергетики провели гидравлические испытания 107,7 км трубопроводов, выполнили профилактику и ремонт котельных, водозаборных узлов и центральных тепловых пунктов.
Одним из главных этапов работы стала замена 33,4 км изношенных теплосетей. Внутренние системы отопления проверили во всех жилых домах и соцучреждениях округа. Помимо этого, рабочие отремонтировали более 6,2 тыс. кв. метров кровель, заделали почти 1,5 тыс. погонных метров межпанельных швов, обновили фасады и цоколи зданий, а также заменили свыше 1 км внутридомовых инженерных сетей.
В округе продолжают модернизировать и сами источники тепла. По областной программе специалисты построили три новые блочно-модульные котельные: в деревне Алферово мощностью 3,4 МВт, в Кузнецах — 4,4 МВт и в Ефимове — 3 МВт.
ВРИП Главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов сообщил, что коммунальные службы полностью готовы к возможным нештатным ситуациям. Он отметил, что предприятия укомплектовали аварийные бригады, проверили технику и сформировали запас необходимых материалов и оборудования.
По словам руководителя, на период запуска отопления специалисты организуют круглосуточное дежурство. Балашов добавил, что ориентировочно отопительный сезон начнется в начале октября, а точную дату власти определят по погоде — подачу тепла в дома и на социальные объекты начнут сразу после устойчивого снижения температуры до нормативных значений.
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