Павлово-Посадский округ завершает подготовку к отопительному сезону

24 сентября 2026, 13:43

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павлово-Посадском городском округе практически завершили подготовку к отопительному периоду 2026–2027 годов. За летние месяцы специалисты проверили оборудование, обновили коммунальные сети, а также подготовили к зиме жилые дома, социальные объекты и экстренные службы, сообщает пресс-служба администрации.