В Подмосковье и Твери пройдет фестиваль Академии Н.С. Михалкова

24 сентября 2026, 13:42

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 26 сентября по 4 октября 2026 года в Москве, Твери, а также в подмосковных Сергиевом Посаде, Серпухове и Дубне состоится всероссийский спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова — Фестиваль одного дня «Русские классики. А.С. Пушкин», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





В Сергиевом Посаде мероприятия пройдут 28 сентября, в Серпухове — 30 сентября, а в Дубне — 2 октября. Организаторы ежегодно проводят этот проект при поддержке Министерства культуры РФ, и в этот раз главной темой станет творчество Александра Пушкина.



В каждом городе организаторы подготовят серию разноформатных открытых мероприятий. Центральным событием станет показ спектакля «Пир во время чумы» по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина в постановке режиссера Андрея Левицкого. На просмотр пригласят работников социальной сферы, старшеклассников, студентов и преподавателей.



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Идейный вдохновитель проекта, народный артист России Никита Михалков подчеркнул уникальность многолетней традиции передвижного фестиваля одного дня, который объединяет мероприятия самых разных форматов.



«Для молодых актёров, выпускников нашей Академии, которые едут в регионы, — это, прежде всего, общение со зрителем, живая сцена, а для зрителей – возможность вновь прикоснуться к золотому наследию великой русской литературы, услышать живое пушкинское слово, ближе познакомиться с молодыми актёрами Академии», — отметил Михалков.