В Подмосковье и Твери пройдет фестиваль Академии Н.С. Михалкова
С 26 сентября по 4 октября 2026 года в Москве, Твери, а также в подмосковных Сергиевом Посаде, Серпухове и Дубне состоится всероссийский спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова — Фестиваль одного дня «Русские классики. А.С. Пушкин», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В Сергиевом Посаде мероприятия пройдут 28 сентября, в Серпухове — 30 сентября, а в Дубне — 2 октября. Организаторы ежегодно проводят этот проект при поддержке Министерства культуры РФ, и в этот раз главной темой станет творчество Александра Пушкина.
В каждом городе организаторы подготовят серию разноформатных открытых мероприятий. Центральным событием станет показ спектакля «Пир во время чумы» по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина в постановке режиссера Андрея Левицкого. На просмотр пригласят работников социальной сферы, старшеклассников, студентов и преподавателей.
Идейный вдохновитель проекта, народный артист России Никита Михалков подчеркнул уникальность многолетней традиции передвижного фестиваля одного дня, который объединяет мероприятия самых разных форматов.
«Для молодых актёров, выпускников нашей Академии, которые едут в регионы, — это, прежде всего, общение со зрителем, живая сцена, а для зрителей – возможность вновь прикоснуться к золотому наследию великой русской литературы, услышать живое пушкинское слово, ближе познакомиться с молодыми актёрами Академии», — отметил Михалков.В программу фестиваля также войдут лекции «Жизнь и лира» о биографии и произведениях поэта, которые специалисты разработали совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина. Помимо этого, гости смогут посмотреть документальный фильм «10 лет с Мастером», а театральный режиссер Андрей Левицкий проведет мастер-класс «Основы биомеханики» для профессиональных региональных актеров и студентов творческих вузов.
В местах проведения также откроется биографическая выставка с иллюстрациями и эскизами театральных костюмов, где экскурсоводы проведут для посетителей познавательные беседы.
Академия Н.С. Михалкова проводит этот передвижной фестиваль с 2018 года в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества». Проект позволяет зрителям и участникам знакомиться с мастерами театра и кино, а также развивает культурный обмен между российскими регионами.