Скрининг рака легкого для курильщиков стал доступен во всем Подмосковье

24 сентября 2026, 14:22

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области расширили программу раннего выявления рака легкого у курильщиков. Теперь бесплатное обследование доступно жителям всего региона. Мужчин и женщин старше 50 лет со стажем курения от 30 лет вместо флюорографии направляют на низкодозную компьютерную томографию легких, сообщает Министерство здравоохранения ​региона.





Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что рак легкого долгое время развивается без выраженных симптомов, поэтому медикам крайне важно обнаруживать его на раннем этапе. Он назвал курение одним из главных провоцирующих факторов.

«Поэтому мы тиражировали проект по скринингу рака легкого у курильщиков на все Подмосковье. Его цель — выявить заболевание на ранней стадии, когда возможности для эффективного лечения значительно выше. Планируется, что в этом году диагностику пройдут более 12 тыс. пациентов с большим стажем курения», — сообщил Забелин.