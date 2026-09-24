Скрининг рака легкого для курильщиков стал доступен во всем Подмосковье
В Московской области расширили программу раннего выявления рака легкого у курильщиков. Теперь бесплатное обследование доступно жителям всего региона. Мужчин и женщин старше 50 лет со стажем курения от 30 лет вместо флюорографии направляют на низкодозную компьютерную томографию легких, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что рак легкого долгое время развивается без выраженных симптомов, поэтому медикам крайне важно обнаруживать его на раннем этапе. Он назвал курение одним из главных провоцирующих факторов.
«Поэтому мы тиражировали проект по скринингу рака легкого у курильщиков на все Подмосковье. Его цель — выявить заболевание на ранней стадии, когда возможности для эффективного лечения значительно выше. Планируется, что в этом году диагностику пройдут более 12 тыс. пациентов с большим стажем курения», — сообщил Забелин.Низкодозная КТ позволяет получить послойные изображения легких и выявить изменения размером в несколько миллиметров, которые могут быть незаметны при обычной рентгенографии. При этом исследование дает невысокую лучевую нагрузку.
Участвовать в программе могут жители старше 50 лет, которые курят сейчас или отказались от курения не более 15 лет назад и имеют стаж не менее 30 пачка-лет. Это соответствует курению в среднем по пачке сигарет в день на протяжении 30 лет.
Для прохождения скрининга необходимо обратиться к терапевту и заполнить анкету. Врач оценит стаж и интенсивность курения, после чего при соответствии критериям оформит направление на КТ и согласует дату исследования. Диагностику проводят бесплатно по полису ОМС.
Записаться к специалисту можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал Госуслуг «Здоровье», по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».