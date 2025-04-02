Красногорские врачи удалили желудочный камень девушке, мечтавшей быстро похудеть

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Красногорской больницы удалили крупное образование из желудка девушки, желавшей быстро похудеть. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмный покой поступила 19-летняя пациентка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете её желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам девушки, последние два месяца она принимала препараты для снижения массы тела, которые покупала в интернете.
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«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня мы решили провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его возникновения точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», – рассказал заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.Как отметили в министерстве, сейчас пациентка уже готовится к выписке. Врачи предупредили об опасности употребления лекарственных препаратов без консультации с врачом.
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Лора Луганская