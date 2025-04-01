В контакт-центре «Стань мамой в Подмосковье» за квартал приняли 63 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операторы контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» за три месяца приняли и обработали более 63 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Будущим мамам рассказывают о подмосковной системе родовспоможения, необходимых документах, помогают выбрать перинатальный центр с учётом пожеланий женщины, отвечают на волнующие вопросы.
Также в Московской области функционирует портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана вся информация о системе родовспоможения в области.
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«Женщины всегда могут задать вопросы или получить помощь, позвонив в контакт-центр. С начала года его операторы приняли свыше 63 тыс. звонков, в том числе 4 тыс. – из других российских регионов. Напомню, что по полису ОМС можно родить в любом перинатальном центре Московской области, независимо от региона проживания», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает каждый день с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
Также в Московской области функционирует портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана вся информация о системе родовспоможения в области.
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Лора Луганская