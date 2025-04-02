В школах паллиативного пациента Подмосковья с начла года обучились 250 человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 250 человек прошли обучение в подмосковных школах паллиативного пациента с начала текущего года, всего в регионе работает 37 таких школ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Всего с начала 2025 года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже более 250 человек. (…) Слушателям рассказывают, как правильно ухаживать за паллиативными пациентами и как создать им дома комфортные условия», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Обучение в школах паллиативного пациента проводится бесплатно, предварительная запись на занятия не требуется. Адреса школ, график их работы и темы уроков опубликованы на портале паллиативной помощи.
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Лев Каштанов