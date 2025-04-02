Врачи Детского центра им. Рошаля избавили пациентку от постоянной боли в колене

Фото: t.me/roshal_kids
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске избавили девочку-подростка от постоянной боли в колене. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Постоянные вывихи коленной чашечки сильно осложняли жизнь 15 летней девочки, вызывая сильные боли и ограничивая её подвижность. После консультации врачи направили юную пациентку на госпитализацию для проведения операции.
Читайте также:
В контакт-центре «Стань мамой в Подмосковье» за квартал приняли 63 тыс. звонков
Жители Подмосковья с начала года оформили в онлайн-формате более 30 тыс. справок
В Московской области врачи Центра Рошаля исправили 6-летней девочке косоглазие
«В ходе хирургического вмешательства мы выполнили стабилизацию надколенника с использованием сухожилия полусухожильной мышцы. Нам удалось создать новый удерживатель надколенника, который будет препятствовать повторным вывихам коленной чашечки», – рассказал хирург Алексей Иванов.Как отметили в ДКЦ, операция прошла успешно, сейчас девочка уже дома. Месяц она будет носить ортез для надёжной фиксации, а затем начнёт под контролем реабилитологов разрабатывать сустав.
Читайте также:
В контакт-центре «Стань мамой в Подмосковье» за квартал приняли 63 тыс. звонков
Жители Подмосковья с начала года оформили в онлайн-формате более 30 тыс. справок
В Московской области врачи Центра Рошаля исправили 6-летней девочке косоглазие
Лора Луганская