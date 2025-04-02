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Врачи Детского центра им. Рошаля избавили пациентку от постоянной боли в колене

Фото: t.me/roshal_kids

Фото: t.me/roshal_kids

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске избавили девочку-подростка от постоянной боли в колене. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Постоянные вывихи коленной чашечки сильно осложняли жизнь 15 летней девочки, вызывая сильные боли и ограничивая её подвижность. После консультации врачи направили юную пациентку на госпитализацию для проведения операции.
«В ходе хирургического вмешательства мы выполнили стабилизацию надколенника с использованием сухожилия полусухожильной мышцы. Нам удалось создать новый удерживатель надколенника, который будет препятствовать повторным вывихам коленной чашечки», – рассказал хирург Алексей Иванов.
Как отметили в ДКЦ, операция прошла успешно, сейчас девочка уже дома. Месяц она будет носить ортез для надёжной фиксации, а затем начнёт под контролем реабилитологов разрабатывать сустав.

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В автомобильно-дорожном колледже Бронниц 12 апреля проведут день открытых дверей
02 апреля 2025, 11:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Бронницы

День открытых дверей проведут в Бронницком автомобильно-дорожном колледже для абитуриентов и их родителей в субботу, 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Посетители дня открытых дверей узнают, что требуется для поступления в колледж, им также расскажут о возможностях профессионального развития студентов. В частности, будет проведено родительское собрание на тему «Профессионалитет — дорога в будущее», встреча с представителями партнёров-работодателей и экскурсия по мастерским и лабораториям колледжа», — говорится в сообщении.
В рамах дня открытых дверей запланированы также мастер-классы по системному администрированию, логистике, бухучёту, рихтовке и полировке кузова машины, диагностике автомобилей и сварочным работам.

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#бронницы
#колледж
#день открытых дверей
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Готовность капремонта школы №2 в Серпухове достигла 50%
02 апреля 2025, 11:26

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводят в здании школы №2, расположенной на улице Луначарского в Серпухове, в настоящее время готовность объекта составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в школе завершается один из важнейших этапов — ремонт крыши. Новая многослойная кровля значительно превосходит старую по своим характеристикам. В школе также уже установили энергоэффективные окна. В ближайшее время на объекте начнётся ремонт фасада», — говорится в сообщении.
Общая площадь школы составляет более 8,7 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта здесь должны заменить все инженерные системы, модернизировать пожарную и охранную сигнализации, обновить фасад и кровлю, обустроить входную зону на первом этаже и благоустроить пришкольную территорию.

Все работы должны быть завершены к 1 сентября текущего года.

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#серпухов
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В школах паллиативного пациента Подмосковья с начла года обучились 250 человек
02 апреля 2025, 11:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 250 человек прошли обучение в подмосковных школах паллиативного пациента с начала текущего года, всего в регионе работает 37 таких школ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Всего с начала 2025 года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже более 250 человек. (…) Слушателям рассказывают, как правильно ухаживать за паллиативными пациентами и как создать им дома комфортные условия», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Обучение в школах паллиативного пациента проводится бесплатно, предварительная запись на занятия не требуется. Адреса школ, график их работы и темы уроков опубликованы на портале паллиативной помощи.

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Врачи Детского центра им. Рошаля избавили пациентку от постоянной боли в колене

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#минздрав мо
#паллиативная помощь
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В девяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры
02 апреля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Светофоры, расположенные на региональных дорогах в девяти округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры починили на дороге в посёлке Отрадное городского округа Красногорск, на Заводской улице в посёлке Любучаны округа Чехов, на Павлинском шоссе в Балашихе, на улице Свердлова в Подольске, на проспекте Кирова в Коломне, на Пролетарском проспекте в Щёлкове и на улице Академика Янгеля в Красноармейске», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Озерецкое Дмитровского округа и селе Михайловская Слобода Раменского округа починили сломавшиеся вызывные кнопки на светофорах для пешеходов.

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#подмосковье
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4,1 тыс. машин
02 апреля 2025, 10:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 4,1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю в Московской области эвакуировали 4 тысячи 145 машин-нарушителей, что на 143 автомобиля меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин эвакуировали на территории округа Красногорск — 438. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ: 369 эвакуированных машин, на третьем месте Химки: 352 машины, на четвёртом — Мытищи (328 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, откуда на штрафную стоянку увезли 277 автомобилей.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, автовладельцы могут по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».

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