На региональных дорогах Подмосковья построят 12 линий освещения
12 линий наружного освещения построят на региональных дорогах Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Общая протяжённость новых линий освещения составит свыше 17,5 км.
«Самый большой объём работ запланирован в Мытищах, Луховицах, Истре и Одинцовском округе — в этих четырёх муниципалитетах построят 12,6 км линий: более 70% от общего объёма программы», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Список участков, на которых установят фонари, опубликован на сайте министерства.
В ведомстве также напомнили, что в прошлом году в Московской области построили 60 километров линий освещения на региональных дорогах.