Паралимпийцы из Подмосковья взяли награды турнира по настольному теннису в Китае

01 июля 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали паралимпийцы из Московской области на международных соревнованиях по настольному теннису ITTF World Para Elite Beijing 2026. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в столице КНР Пекине с 24 по 28 июня.





«Две награды получила представительница Подмосковья Маляк Алиева. Она стала лучшей в личном разряде и занял третье место в смешанном парном разряде, выступив в тандеме со спортсменом из Саратовской области Артёмом Яковлевым», — говорится в сообщении.