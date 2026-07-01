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Паралимпийцы из Подмосковья взяли награды турнира по настольному теннису в Китае

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали паралимпийцы из Московской области на международных соревнованиях по настольному теннису ITTF World Para Elite Beijing 2026. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Турнир проходил в столице КНР Пекине с 24 по 28 июня.

«Две награды получила представительница Подмосковья Маляк Алиева. Она стала лучшей в личном разряде и занял третье место в смешанном парном разряде, выступив в тандеме со спортсменом из Саратовской области Артёмом Яковлевым», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзу выиграл в личном разряде подмосковный теннисист Юрий Ноздрунов.

Всего на счету сборной России, за которую выступали атлеты из Московской области, четыре медали: золотая и три бронзовые.
Лев Каштанов

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