Паралимпийцы из Подмосковья взяли награды турнира по настольному теннису в Китае
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали паралимпийцы из Московской области на международных соревнованиях по настольному теннису ITTF World Para Elite Beijing 2026. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в столице КНР Пекине с 24 по 28 июня.
«Две награды получила представительница Подмосковья Маляк Алиева. Она стала лучшей в личном разряде и занял третье место в смешанном парном разряде, выступив в тандеме со спортсменом из Саратовской области Артёмом Яковлевым», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзу выиграл в личном разряде подмосковный теннисист Юрий Ноздрунов.
Всего на счету сборной России, за которую выступали атлеты из Московской области, четыре медали: золотая и три бронзовые.