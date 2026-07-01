Названы сроки полного восстановления энергоснабжения в Люберцах и Котельниках
Технологический инцидент на подстанции «Красково» утром привел к масштабному отключению электроэнергии в округах Люберцы и Котельники. Без электроснабжения первоначально остались около 88 тысяч жителей и 73 социально значимых объекта, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Авария произошла около 10:00. В результате была отключена 301 трансформаторная подстанция. Благодаря оперативным переключениям и переводу нагрузки на трансформаторы напряжением шесть киловольт энергетикам удалось постепенно восстановить подачу электроэнергии большей части потребителей.
По состоянию на 12:00 без света оставались около 13 тысяч жителей. При этом все социально значимые объекты, включая котельные, водозаборные узлы, канализационные насосные станции, больницу и роддом, уже были подключены к электроснабжению.
К восстановительным работам привлечены около 40 бригад — 120 специалистов. Также задействованы 90 резервных источников электроснабжения, которые позволяют временно обеспечивать потребителей электроэнергией.
Ожидается, что электроснабжение всех потребителей будет полностью восстановлено по временной схеме к 15:00–16:00. Постоянную схему электроснабжения восстановят после доставки и установки нового силового трансформатора. Завершить все работы на подстанции планируется к концу дня.
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