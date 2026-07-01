Названы сроки полного восстановления энергоснабжения в Люберцах и Котельниках

01 июля 2026, 14:13

Электроэнергия будет восстановлена в Люберцах и Котельниках к 15:00

оригинал Сергей Воропанов (Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области)

Технологический инцидент на подстанции «Красково» утром привел к масштабному отключению электроэнергии в округах Люберцы и Котельники. Без электроснабжения первоначально остались около 88 тысяч жителей и 73 социально значимых объекта, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.