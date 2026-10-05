Представитель Раменского победил на областном конкурсе руководителей школ

05 октября 2026, 16:01

Александр Попов с ученицами (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Директор школы №2 в Раменском Александр Попов занял первое место на региональном этапе конкурса «Лучший руководитель общеобразовательной организации» в номинации «Школа, устремленная в будущее». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Школа №2 под руководством Попова пятый год подряд входит в подмосковный топ-100. Ученики получают высокие баллы на едином госэкзамене и с успехом участвуют в олимпиадах.





«За пять пять лет 11 учеников школы №2 стали финалистами Всероссийской олимпиады школьников и большинство из них вернулись домой с победами», — отмечается в сообщении.