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Глава Красногорска Волков встретился с участниками СВО и их семьями

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава Красногорска Дмитрий Волков провёл приём участников спецоперации и их близких в Центре поддержки на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вместе с Волковым на приёме присутствовали депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов, председатель Совета депутатов Сергей Трифонов и руководитель местного отделения ассоциации Борисом Будник.
«Помимо повседневных вопросов, повышенное внимание уделили адаптации и вовлечению красногорских бойцов, которые возвращаются к прежнему ритму жизни. В ассоциации сейчас состоят 17 человек. Растёт запрос на получение образования и профессиональных навыков по программе губернатора «Герои Подмосковья», - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава муниципалитета направил в работу обращения имущественного и правового характера, вопросы наличия парковочных пространств.

Волков поблагодарил каждому, кто даёт важные сигналы, включая волонтёров. Он назвал приоритетом обеспечение надёжного тыла для бойцов.

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Mash: задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
16 апреля 2025, 16:47

Фото: istockphoto/blinow61

Задержан бывший глава Курской области Алексей Смирнов, пишет Telegram-канал Mash. По информации журналистов, стражи порядка пришли к нему в дом в среду, 16 апреля.
Как уточнили авторы публикации, против Смирнова дал показания экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный в рамках дела о хищении при возведении фортификаций в регионе. Оба были связаны с Ивановской областью. По предварительным данным, там они могли принимать участие в хищении денег из фонда ЖКХ.

В начале марта врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что власти помогут правоохранителям в деле о «Зубах дракона». Так назывались сооружения, о которых идет речь в уголовном деле о коррупции.

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Покарябал грудь и порвал платье: Сергею Никоненко 84 года. Правда о советских секс-скандалах и презрение к релокантам
16 апреля 2025, 14:36

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Сергей Никоненко, актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, сегодня, 16 апреля, празднует свой 84-й день рождения. За свою долгую карьеру, охватывающую более пятидесяти лет, он стал не только народным артистом РСФСР, но и символом целой эпохи в отечественном кинематографе, сыграв более чем в 210 фильмах.
В последние годы его имя стало ассоциироваться не только с выдающимися ролями, но и с яркой общественной позицией. В роли активного сторонника специальной военной операции и критика тех, кто покинул страну. О жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в простой рабочей семье. До начала войны мама с младенцем покинула Москву и отправилась в деревню, где вскоре оказалась на оккупированной территории. Они провели более года в партизанском отряде, где женщина проявила невероятную стойкость, работая прачкой и поваром.

Отец мальчика в то время сражался на другом фронте. Когда война закончилась, семья воссоединилась и вернулась в свою довоенную коммунальную квартиру в Москве.

В школьные годы Сергей увлекся музыкой и активно участвовал в различных мероприятиях: концертах, конкурсах и спектаклях. Его любовь к искусству проявилась рано — уже в 13 лет он твердо решил стать артистом, что стало основой его будущей успешной карьеры.

На пути к славе


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

В 1958 году, сразу после окончания школы, он стал студентом ВГИКа, где обучался на курсе, который вели Герасимов и Макарова.

«Я после школы рабочей молодежи сразу поступал в четыре театральных вуза Москвы. Особенно хотел учиться в «Щуке», потому что это театральное училище было в пяти минутах ходьбы от моего дома. Но меня никуда не брали! Так что последняя надежда оставалась на ВГИК, который в те годы был не таким престижным, как потом, да и находился очень далеко. На троллейбусе номер 2 я целый час добирался до ВГИКа, и тогда мне казалось, что это целая вечность. И вот тут мне повезло, поскольку я попал на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, которые уже в те годы были легендарными личностями. Когда я проучился у них всего два месяца, то понял, что должен быть благодарен тем четырем вузам, которые меня забраковали», — делился актер в одном из интервью.

В 1961 году Сергей Никоненко впервые появился на экранах в фильме «Сердце не прощает», где он исполнил роль Гриши Топилина.
На актерском образовании артист не остановился и, получив опыт работы на сцене, продолжил обучение на режиссёрском факультете ВГИКа и в 1971 году получил второй.

В послужном списке Сергея Никоненко более двухсот актёрских работ в кино и семнадцать режиссёрских работ. К половине из них он также написал сценарии. Среди самых ярких работ – главные роли в фильмах «Журналист», «Красная площадь», «Петрухина фамилия», «Пой песню, поэт», «Трын-трава», «Шестой», «Инспектор ГАИ», «Если можешь, прости», «Корабль пришельцев», «Парад планет», «Завтра была война», «Елки-палки!», «А поутру они проснулись», «Классик», «Охота жить».

Конфликты на съемках


Профессия актёра иногда бывает непростой из-за необходимости взаимодействовать с большим числом людей. Сергей Никоненко не стал исключением. Артист никогда не уходил со съёмочной площадки, что называется, «хлопнув дверью», но имел место в его жизни эпизод, когда артисту пришлось ударить режиссёра.

На съёмках картины «Земляки» режиссёр Валентин Виноградов начал капризничать. Съёмочный процесс откладывался, потому что режиссёр голодный, покормили, там ещё отговорки начались. Последней каплей стали слова режиссёра о том, что девочка на площадке ему понравилась и когда он наладит с ней отношения, тогда и продолжат снимать. На этом терпение Никоненко закончилось.

«Я администратору говорю: «Ну-ка подними его». Тот поднял. Я ему в печень — бах! «Ты вообще не имеешь морального права снимать такой материал шукшинский!» Я сам развел всю ту мизансцену с Владом Заманским, а Виноградову сказал: «Говори «мотор» и больше, гад, ни слова!» Он шепчет: «Мотор!» (Хохочет.) Хотя не без способностей был режиссер, но вот… Подонок!» — цитирует слова артиста на своем канале журналист Андрей Колобаев.

Стоит заметить, что неприязнь актёра к режиссёру была еще после съёмок, проходивших ранее в Нижнем Новгороде. Тогда Виноградов силой склонял к близости актрису Галю Ненашеву.

«Галя растрёпанная, рыдая, бежит с лестницы... Выяснилось, что он позвал ее на репетицию и начал приставать. Покарябал ей грудь, порвал платье, Галя еле вырвалась… Я еще тогда хотел его отлупить», — делился Никоненко с Колобаевым.

Актер об СВО


Сергей Никоненко (Фото: скриншот д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко» ТК Культура)

После событий февраля 2022 Сергей Никоненко не просто выразил свою поддержку СВО, но и сообщил, что считал её необходимой с 2014 года, когда Украина начала наносить удары по Донбассу.

С началом специальной военной операции он не остался безучастным и оказывает поддержку российским военнослужащим, в том числе выступает с концертами в районах, близких к линии фронта.

Также стоит отметить, что Никоненко не стесняется высказываться про артистов, покинувших Россию в трудные времена.

«Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда», — цитирует артиста aif.ru.

«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова

Как сейчас живет артист?


С 2014 года Никоненко является президентом Гильдии актёров кино России. Его вклад в общественную и культурную жизнь страны отмечен множеством наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почёта и другие.

Несмотря на свои годы, Сергей Никоненко продолжает активно работать в кино и на телевидении. В последнее время его можно было увидеть в таких проектах, как «Годунов», «Доктор Рихтер», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Мятеж». В 2024 году он стал частью актёрского состава сериала «Склифосовский», который выходит на телеканале «Россия-1».

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«Россия в долгу не останется»: Москва готовит ответный удар по энергообъектам Киева
Генерал Липовой: РФ нанесет ответный удар по энергетике Украины
16 апреля 2025, 14:02

Фото: iStock/BONDART

Россия готовится ответить на нарушения Киевом моратория на удары по объектам энергетики. Так считает Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Естественно, Россия не останется в долгу. За это время уже наверняка подготовлен ряд целей, которые ждут своего времени, чтобы по окончании установленных сроков Россия достойно ответила на все провокации, которые в это время делал киевский режим», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Владимир Зеленский продолжает атаки на российские энергообъекты, так как считает, что не заключал договор о временном прекращении атак. Он «бесится», что данная договорённость фактически была между РФ и США. Сам он заявлял, что ни с кем, ни о чем не договаривался.

Ранее военный аналитик Алексей Суконкин заявлял, что Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля.

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В ГД анонсировали скорый ответ РФ на атаки БПЛА ВСУ
Депутат Журавлев: РФ очень скоро ответит на налеты БПЛА ВСУ
16 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/:Alex Kochev

Армия России очень скоро ответит Киеву на теракты, совершённые украинскими спецслужбами, и налёты беспилотников ВСУ на российские города. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он напомнил, что ВСУ ежедневно наносят удары беспилотниками по российским регионам, украинские спецслужбы организовывают теракты в городах РФ. И делают они это не ради стремления быстрее завершить боевые действия, уверен Журавлев.

«Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, верещать на всю Европу: а нас за что? Конечно, есть за что, и, конечно, мы припомним им все, что взорвали, и я уверен, будет это очень скоро», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Напомним, в ночь на 15 апреля в российских регионах сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.

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«Фаер-шоу по всей Украине»: раскрыт возможный ответ РФ на нарушения Киевом моратория
Суконкин предрек Украине фаер-шоу за нарушения Киевом моратория на удары
16 апреля 2025, 13:08

Фото: istockphoto/Diy13

Россия готовится к удару возмездия после нарушения Киевом моратория, который истечет 18 апреля. Предположение об этом в беседе с журналистами высказал военный аналитик Алексей Суконкин. Таким образом он оценил слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который пообещал уточнить дату окончания моратория на удары по объектам энергетики.
«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — прокомментировал Суконкин.
Дмитрий Песков говорил о том, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если продолжатся нарушения со стороны Киева. Кроме того, по словам Пескова, все будет зависеть от Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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