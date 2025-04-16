Глава Красногорска Волков встретился с участниками СВО и их семьями

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Глава Красногорска Дмитрий Волков провёл приём участников спецоперации и их близких в Центре поддержки на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вместе с Волковым на приёме присутствовали депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов, председатель Совета депутатов Сергей Трифонов и руководитель местного отделения ассоциации Борисом Будник.
Глава муниципалитета направил в работу обращения имущественного и правового характера, вопросы наличия парковочных пространств.
Волков поблагодарил каждому, кто даёт важные сигналы, включая волонтёров. Он назвал приоритетом обеспечение надёжного тыла для бойцов.
Читайте также:
Космонавт Чуб пообщался с красногорскими учениками и осмотрел школьный музей
Красногорские единороссы отправили жителям Курска 800 кг гуманитарной помощи
Более 200 воспитанников красногорской школы танца «Про-движение» провели флешмоб
«Помимо повседневных вопросов, повышенное внимание уделили адаптации и вовлечению красногорских бойцов, которые возвращаются к прежнему ритму жизни. В ассоциации сейчас состоят 17 человек. Растёт запрос на получение образования и профессиональных навыков по программе губернатора «Герои Подмосковья», - говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Глава муниципалитета направил в работу обращения имущественного и правового характера, вопросы наличия парковочных пространств.
Волков поблагодарил каждому, кто даёт важные сигналы, включая волонтёров. Он назвал приоритетом обеспечение надёжного тыла для бойцов.
Читайте также:
Космонавт Чуб пообщался с красногорскими учениками и осмотрел школьный музей
Красногорские единороссы отправили жителям Курска 800 кг гуманитарной помощи
Более 200 воспитанников красногорской школы танца «Про-движение» провели флешмоб
Лора Луганская