Запуск путепровода в Аникеевке решит проблемы более 25 тыс. жителей Красногорска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Аникеевке запустили движение по новому путепроводу. Открытие долгожданной эстакады повысит транспортную доступность для более чем 25 тыс. жителей городского округа Красногорск.
Путепровод через железнодорожные пути – часть двухполосной транспортной развязки суммарной протяжённостью 1,4 км. Он обеспечит бесперебойное сообщение между двумя частями Аникеевки, разделёнными путями, разгрузит движение в посёлке Нахабино, улучшит выезд на Волоколамское шоссе для жителей жилых комплексов «Опалиха», «Лесобережный» и других. Помимо этого, развязка позволит комфортнее добираться до станции МЦД Аникеевка.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что программа реализуется давно, и каждый год в её рамках сдают два – три ключевых путепроводов.
Благодаря путепроводу в Аникеевке жители не будут подолгу стоять на переезде. Раньше это было одно из узких мест на Рижском направлении Московской железной дороги. В час пик интервалы между поездами составляли менее пяти минут. В 2023 году из-за строительства путепровода переезд закрыли, и, чтобы выехать на Волоколамское шоссе, водителям приходилось делать петлю длиной около 10 км. После открытия путепровода время в пути сократится в три раза – до пяти минут.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо этого, в ближайшее время у станции МЦД Аникеевка обустроят парковочные пространства.
Сейчас в рамках развития МЦД в Подмосковье строят ещё два путепровода. Первый – в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, движение по которому планируют запустить в конце года. Второй – в Опалихе городского округа Красногорск, открытие которого запланировано на лето будущего года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Интенсивность движения железнодорожного транспорта в Подмосковье очень заметная. Наша задача – строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке. Это касается тех, кто живёт в Красногорске. На очереди – следующие, которые позволят и в Люберцах, и в Пушкинском округе дальше решать проблемы, связанные со шлагбаумами. Очень часто из-за интенсивности движения они закрыты», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что программа реализуется давно, и каждый год в её рамках сдают два – три ключевых путепроводов.
«Есть и те, которые на очереди – на территориях, нуждающихся в разгрузке региональных дорог. Это направление мы реализуем при поддержке федерального центра, который помогает нам, за что мы очень благодарны», – добавил глава региона.
Благодаря путепроводу в Аникеевке жители не будут подолгу стоять на переезде. Раньше это было одно из узких мест на Рижском направлении Московской железной дороги. В час пик интервалы между поездами составляли менее пяти минут. В 2023 году из-за строительства путепровода переезд закрыли, и, чтобы выехать на Волоколамское шоссе, водителям приходилось делать петлю длиной около 10 км. После открытия путепровода время в пути сократится в три раза – до пяти минут.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо этого, в ближайшее время у станции МЦД Аникеевка обустроят парковочные пространства.
Сейчас в рамках развития МЦД в Подмосковье строят ещё два путепровода. Первый – в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, движение по которому планируют запустить в конце года. Второй – в Опалихе городского округа Красногорск, открытие которого запланировано на лето будущего года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская