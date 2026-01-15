Достижения.рф

Красногорский штангист Никонов обновил российский и мировой рекорды

Денис Никонов из Красногорска установил рекорды России и мира по жиму штанги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Кубок мира по силовым видам спорта состоялся в Москве и собрал сильнейших атлетов из разных стран.

Соревнования проводила Национальная ассоциация пауэрлифтинга. На них Никонов поднял штангу весом 305 килограммов. Это стало российским и мировым рекордом в возрастной группе от 40 лет и старше в весовой категории до 90 килограммов.

Ранее Денис уже завоёвывал титул рекордсмена мира, взяв вес 300 килограммов. Теперь он улучшил собственный результат.

Красногорец занимается пауэрлифтингом с 2019 года, совмещая тренировки с успешной карьерой и воспитанием четверых детей.

