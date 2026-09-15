В Сергиевом Посаде открыли детсад-новостройку на 280 мест

15 сентября 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сал на 280 воспитанников, построенный в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде, открыли в среду, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Дошкольное учреждение возвели за счёт бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Здание трёхэтажное, его общая площадь составляет 4 700 квадратных метров. Внутри расположены помещения для групп по своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного цикла, медпункт и помещения для охраны», — говорится в сообщении.