В Сергиевом Посаде открыли детсад-новостройку на 280 мест
Детский сал на 280 воспитанников, построенный в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде, открыли в среду, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Дошкольное учреждение возвели за счёт бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Здание трёхэтажное, его общая площадь составляет 4 700 квадратных метров. Внутри расположены помещения для групп по своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного цикла, медпункт и помещения для охраны», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроены зоны для прогулок и игр с теневыми навесами, а также спортивные площадки.