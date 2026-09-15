На чемпионат мира по шашкам в Химках приехали спортсмены из 24 стран
Чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин собрал в городском округе Химки 75 сильнейших спортсменов из 24 стран. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
В турнире приняли участие представители России, Анголы, Армении, Белоруссии, Бразилии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Китая, Казахстана, Конго, Латвии, Литвы, Монголии, Республики Молдова, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Таиланда, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и ЮАР.
Среди участников были 29 международных гроссмейстеров, 32 международных мастера и мастера IDF. Подмосковье на турнире представлял гроссмейстер из Щёлкова Иван Илясов. Соревнования прошли в трёх дисциплинах: блиц, рапид и классическая игра.
Первое место в общем зачёте заняла сборная России. Хозяева чемпионата завоевали 12 медалей, в том числе три золотые. Подробнее с результатами соревнований можно ознакомиться на сайте турнира.
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