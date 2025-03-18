Красногорский ЖК «М_5» признан лучшей новостройкой в Подмосковье

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
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Фото: Министерство жилищной политики Московской области
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В городском округе Красногорск продолжается строительство жилого комплекса «М_5». Проект включает два клубных дома, расположенных на закрытой территории с тщательно продуманным благоустройством, которое разделяет общественные пространства на активные и спокойные зоны, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
ЖК находится рядом с Москвой-рекой, вдали от загруженных магистралей и промышленных объектов. В домах предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, кладовые для хранения вещей, помещения для колясок, просторные лобби и подземный паркинг.
Комплекс обладает удобной транспортной доступностью: предусмотрены выезды на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, а также в шаговой доступности расположена станция МЦД «Павшино».
Проект, реализуемый девелопером «Садовое кольцо», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» на градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2025». Жюри оценивало номинантов по 133 критериям, включая актуальность архитектурных решений, качество строительства, экономическую устойчивость, энергоэффективность и уровень благоустройства. Особое внимание было уделено комплексному развитию территории и озеленению.
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Комплекс обладает удобной транспортной доступностью: предусмотрены выезды на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, а также в шаговой доступности расположена станция МЦД «Павшино».
Проект, реализуемый девелопером «Садовое кольцо», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» на градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2025». Жюри оценивало номинантов по 133 критериям, включая актуальность архитектурных решений, качество строительства, экономическую устойчивость, энергоэффективность и уровень благоустройства. Особое внимание было уделено комплексному развитию территории и озеленению.
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Дайана Хусинова